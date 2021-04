Basket femminile, Playoff Serie A1 2021: Venezia batte ancora Bologna e conquista la finale (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Umana Reyer Venezia è la prima finalista dei Playoff della Serie A1 di Basket femminile. Le venete hanno sconfitto anche in gara-2 la Virtus Bologna per 78-66 ed ora attende la vincente della Serie tra Schio e Ragusa per giocarsi lo Scudetto. Straordinaria protagonista Natasha Howard, che ha messo a referto 30 punti, sfiorando anche la doppia doppia con 8 rimbalzi. Ottima anche la partita di Deborah Carangelo, autrice di 15 punti. A Bologna non sono bastati i 21 punti di Abby Bishop e i 15 di Brooque Williams. Grande equilibrio nei primi dieci minuti con Bologna avanti alla prima sirena per 15-16. Si continua a giocare punto a punto anche nel secondo quarto, con la tripla di Penna sulla sirena che vale il 38-35 all’intervallo per ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Umana Reyerè la prima finalista deidellaA1 di. Le venete hanno sconfitto anche in gara-2 la Virtusper 78-66 ed ora attende la vincente dellatra Schio e Ragusa per giocarsi lo Scudetto. Straordinaria protagonista Natasha Howard, che ha messo a referto 30 punti, sfiorando anche la doppia doppia con 8 rimbalzi. Ottima anche la partita di Deborah Carangelo, autrice di 15 punti. Anon sono bastati i 21 punti di Abby Bishop e i 15 di Brooque Williams. Grande equilibrio nei primi dieci minuti conavanti alla prima sirena per 15-16. Si continua a giocare punto a punto anche nel secondo quarto, con la tripla di Penna sulla sirena che vale il 38-35 all’intervallo per ...

