Basket, Europei 2022: oggi il sorteggio dei gironi. Le possibili avversarie dell'Italia (Di giovedì 29 aprile 2021) Comincia oggi con il sorteggio dei gironi il lungo cammino verso gli Europei di Basket 2022. Una competizione che si svolgerà anche in Italia, che è uno dei quattro paesi ospitanti della prima fase. La competizione si dall'1 al 18 settembre, con la fase finale che si giocherà in Germania a Monaco di Baviera. L'ItalBasket disputerà gli incontri del primo round a Milano. LE FASCE DEL sorteggio Fascia 1: Spagna, Serbia, Grecia, Francia Fascia 2: Lituania, Russia, Italia, Repubblica Ceca Fascia 3: Polonia, Croazia, Turchia, Slovenia Fascia 4: Germania, Ucraina, Finlandia, Georgia Fascia 5: Belgio, Ungheria, Israele, Gran Bretagna Fascia 6: Bosnia-Erzegovina, Paesi Bassi, Estonia, Bulgaria L'Italia è già sicura di incontrare l'Estonia, con la quale ha ...

