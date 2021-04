Basket, Europei 2022: Italia, ci sono Grecia e Croazia nel girone di Milano (Di giovedì 29 aprile 2021) Si è tenuto poco fa, a Berlino, il sorteggio per l’edizione 2022 degli Europei che si terranno in quattro Paesi e cinque città: Germania (con Colonia per la fase a gironi e Berlino per quella finale), Georgia (Tbilisi), Repubblica Ceca (Praga) e Italia (Milano). 24 le squadre, suddivise in quattro raggruppamenti da sei per l’appuntamento che si terrà dal 1° al 18 settembre del prossimo anno. Per l’Italia l’urna ha riservato la presenza al Mediolanum Forum della Grecia, e dunque, se tutto dovesse andare a norma di piani, di una delle maggiori superstar NBA degli ultimi anni, Giannis Antetokounmpo. Quasi “tradizionale”, oramai, la presenza della Croazia, mentre con l’Ucraina si ricordano in particolare il girone degli Europei 2005 e una ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Si è tenuto poco fa, a Berlino, il sorteggio per l’edizionedegliche si terranno in quattro Paesi e cinque città: Germania (con Colonia per la fase a gironi e Berlino per quella finale), Georgia (Tbilisi), Repubblica Ceca (Praga) e). 24 le squadre, suddivise in quattro raggruppamenti da sei per l’appuntamento che si terrà dal 1° al 18 settembre del prossimo anno. Per l’l’urna ha riservato la presenza al Mediolanum Forum della, e dunque, se tutto dovesse andare a norma di piani, di una delle maggiori superstar NBA degli ultimi anni, Giannis Antetokounmpo. Quasi “tradizionale”, oramai, la presenza della, mentre con l’Ucraina si ricordano in particolare ildegli2005 e una ...

