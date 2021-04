Basket, Europei 2022: il calendario completo delle partite dell’Italia a Milano (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Italia debutterà il 2 settembre 2022 agli Europei che avranno Milano quale sede di uno dei quattro gironi che porteranno alla fase a eliminazione diretta, di scena a Berlino e che eleggerà le due squadre che giocheranno la finale il 18 settembre. Gli azzurri vengono da tre quarti di finale consecutivi. Manca ancora un anno e mezzo, ma già si conoscono le avversarie degli azzurri dato il sorteggio tenutosi qualche ora fa a Berlino. A Milano non si vedranno solo gli azzurri, ma, se tutto dovesse andare secondo i piani, anche le prodezze di grandi star NBA. Si va da Giannis Antetokounmpo in quota Grecia al gruppo croato con Bogdan Bogdanovic in testa, passando anche per Svi Mikhailiuk, che guida l’Ucraina. Poi ci sono Gran Bretagna ed Estonia, con i baltici un po’ meno anello debole rispetto all’attuale versione dei ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Italia debutterà il 2 settembreagliche avrannoquale sede di uno dei quattro gironi che porteranno alla fase a eliminazione diretta, di scena a Berlino e che eleggerà le due squadre che giocheranno la finale il 18 settembre. Gli azzurri vengono da tre quarti di finale consecutivi. Manca ancora un anno e mezzo, ma già si conoscono le avversarie degli azzurri dato il sorteggio tenutosi qualche ora fa a Berlino. Anon si vedranno solo gli azzurri, ma, se tutto dovesse andare secondo i piani, anche le prodezze di grandi star NBA. Si va da Giannis Antetokounmpo in quota Grecia al gruppo croato con Bogdan Bogdanovic in testa, passando anche per Svi Mikhailiuk, che guida l’Ucraina. Poi ci sono Gran Bretagna ed Estonia, con i baltici un po’ meno anello debole rispetto all’attuale versione dei ...

