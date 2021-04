Basket, Eurolega 2020/2021: altra follia Efes, il Real vince e porta la serie a gara-5 (Di giovedì 29 aprile 2021) altra clamorosa vittoria del Real Madrid, che in gara-4 dei quarti di finale dell‘Eurolega 2020/2021 batte 82-76 l’Anadolu Efes Istanbul e porta così la serie alla decisiva gara-5 che decreterà quindi il nome della squadra che accederà alle Final Four. Davvero incredibile l’andamento delle ultime due partite, visto che i turchi dopo aver dominato gara-1 e gara-2 anche stasera hanno dissipato il +11 dell’intervallo e il +9 con cui avevano iniziato gli ultimi dieci minuti. Una partita davvero folle, con il Real che parte fortissimo sul 17-0. Il controparziale degli ospiti porta il punteggio in equilibrio in avvio di secondo quarto, quando ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021)clamorosa vittoria delMadrid, che in-4 dei quarti di finale dell‘batte 82-76 l’AnadoluIstanbul ecosì laalla decisiva-5 che decreterà quindi il nome della squadra che accederà alle Final Four. Davvero incredibile l’andamento delle ultime due partite, visto che i turchi dopo aver dominato-1 e-2 anche stasera hanno dissipato il +11 dell’intervallo e il +9 con cui avevano iniziato gli ultimi dieci minuti. Una partita davvero folle, con ilche parte fortissimo sul 17-0. Il controparziale degli ospitiil punteggio in equilibrio in avvio di secondo quarto, quando ...

Advertising

OA_Sport : Basket: il Real Madrid forza ancora in rimonta gara-5 contro l'Anadolu Efes. Ancora si dovrà attendere per conoscer… - sportface2016 : #Basket #Euroleague Altra vittoria incredibile del #RealMadrid, che porta l'#Efes a gara-5 - PIER0994 : @MarioMarrocco6 @IlMontanari @ImpieriFilippo #Eurolega di basket ancora non trova ulteriori conferme Rimane l'indis… - deluxe78 : @realwarriale2 @massimozampini @TopCalcio24 @90minutoRai Potrebbe parlarci dell ‘Eurolega di basket. - repubblica : Dan Peterson, l'Olimpia e l'Eurolega: 'Subito il passo che manca per la Final Four, ma che triste questo basket sen… -