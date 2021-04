Barcellona-Granada stasera in tv? Orario, canale e diretta streaming Liga 2020/2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Barcellona ospita il Granada nel match valevole per la 33^ giornata di Liga spagnola. Questa sera, giovedì 29 aprile, i blaugrana cercano i tre punti per tornare in testa alla Liga spagnola, superando in un colpo solo Real Madrid e Atletico. TV E streaming Barcellona-Granada è in programma alle 19 e non ha copertura televisiva. La partita sarà soltanto visibile in streaming sulla piattaforma DAZN. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Ilospita ilnel match valevole per la 33^ giornata dispagnola. Questa sera, giovedì 29 aprile, i blaugrana cercano i tre punti per tornare in testa allaspagnola, superando in un colpo solo Real Madrid e Atletico. TV Eè in programma alle 19 e non ha copertura televisiva. La partita sarà soltanto visibile insulla piattaforma DAZN. SportFace.

