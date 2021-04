Barça, niente sorpasso all'Atletico: domina ma il Granada passa al Camp Nou (Di giovedì 29 aprile 2021) Clamoroso tonfo casalingo del Barça, che getta malamente via l'occasione di conquistare il primato solitario della Liga a cinque giornate dal termine. Il recupero della sfida con il Granada, rinviata ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 aprile 2021) Clamoroso tonfo casalingo del, che getta malamente via l'occasione di conquistare il primato solitario della Liga a cinque giornate dal termine. Il recupero della sfida con il, rinviata ...

Ultime Notizie dalla rete : Barça niente Barça, niente sorpasso all'Atletico: domina ma il Granada passa al Camp Nou L'Atletico resta così primo con 73 punti, due in più di Real Madrid e Barça e tre in più del Siviglia. A senso unico ? Pochi ritocchi all'undici abituale da parte di Koeman, rotazioni mirate per ...

I risultati e la cronaca della giornata della Copa Liga Profesional argentina Per non farsi mancare niente, il ragazzo la chiude, anche lui di testa, svettando e mettendo alle spalle di Leo Buriàn un corner battuto da Leo Miranda . Ad Avellaneda è 2 - 1. River - San Lorenzo ...

Per non farsi mancare niente, il ragazzo la chiude, anche lui di testa, svettando e mettendo alle spalle di Leo Buriàn un corner battuto da Leo Miranda . Ad Avellaneda è 2 - 1. River - San Lorenzo ...