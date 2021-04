Bandiera rossa, cuore verde. La Cina aziona il Fondo green (Di giovedì 29 aprile 2021) Ancora un passo nel verde per la Cina, uno dei Paesi più inquinanti del mondo. Due tra le cosiddette big 4, ovvero le grandi banche statali cinesi, Industrial&Commercial Bank of China e Bank of China, hanno sbloccato il maxi-finanziamento da 13,6 miliardi da conferire nel Fondo nazionale per lo sviluppo verde da 88,5 miliardi di yuan, 13 miliardi e passa di dollari, per l’appunto. Parte dunque ufficialmente l’avventura del primo Fondo cinese per lo sviluppo verde, il programma finanziario dedicato all’ambiente della superpotenza asiatica. Il veicolo è stato formalmente lanciato il 15 luglio 2020, in piena pandemia, dal ministero delle Finanze e, secondo i piani del ministro dell’Ambiente, Huang Runqiu, è stato progettato per supportare la transizione dell’economia ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 aprile 2021) Ancora un passo nelper la, uno dei Paesi più inquinanti del mondo. Due tra le cosiddette big 4, ovvero le grandi banche statali cinesi, Industrial&Commercial Bank of China e Bank of China, hanno sbloccato il maxi-finanziamento da 13,6 miliardi da conferire nelle per lo sviluppoda 88,5 miliardi di yuan, 13 miliardi e passa di dollari, per l’appunto. Parte dunque ufficialmente l’avventura del primocinese per lo sviluppo, il programma finanziario dedicato all’ambiente della superpotenza asiatica. Il veicolo è stato formalmente lanciato il 15 luglio 2020, in piena pandemia, dal ministero delle Finanze e, secondo i piani del ministro dell’Ambiente, Huang Runqiu, è stato progettato per supportare la transizione dell’economia ...

