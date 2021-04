Banca Sella, soci approvano bilancio 2020 e dividendo da 0,02050 euro (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea di Banca Sella ha approvato il bilancio 2020 e la destinazione dell’utile di esercizio con un dividendo pari a 0,02050 euro per azione, per un monte dividendi complessivo di 13,7 milioni di euro. Il bilancio 2020 di Banca Sella si è chiuso con un utile netto pari a 27,4 milioni di euro, rispetto ai 35,4 milioni di euro dell’anno precedente, principalmente per effetto delle maggiori rettifiche derivanti da una prudente valutazione del rischio di credito. Il Cet1 si è attestato a 16,34%, mentre la fiducia dei clienti è testimoniata da uno dei migliori risultati di sempre della raccolta: la raccolta diretta si è attestata a 12 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea diha approvato ile la destinazione dell’utile di esercizio con unpari a 0,per azione, per un monte dividendi complessivo di 13,7 milioni di. Ildisi è chiuso con un utile netto pari a 27,4 milioni di, rispetto ai 35,4 milioni didell’anno precedente, principalmente per effetto delle maggiori rettifiche derivanti da una prudente valutazione del rischio di credito. Il Cet1 si è attestato a 16,34%, mentre la fiducia dei clienti è testimoniata da uno dei migliori risultati di sempre della raccolta: la raccolta diretta si è attestata a 12 ...

