Badminton, Europei 2021: fuori Greco/Strobl negli ottavi del doppio maschile. Termina l’avventura italiana a Kiev (Di giovedì 29 aprile 2021) Oggi, giovedì 29 aprile, sono proseguiti a Kiev, in Ucraina, gli Europei 2021 di Badminton: si esaurisce la presenza italiana con l’eliminazione di Giovanni Greco e Kevin Strobl, gli ultimi azzurri ad essere rimasti ancora in gara, battuti negli ottavi di finale del doppio maschile. Oggi, infatti, la coppia azzurra era impegnata negli ottavi del doppio maschile: Giovanni Greco e Kevin Strobl, che martedì nei sedicesimi avevano battuto i serbi Igor Bjelan e Andrija Doder, è stata superata dagli inglesi Ben Lane e Sean Vendy, accreditati della quarta testa di serie del tabellone, con lo score di 21-9 ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Oggi, giovedì 29 aprile, sono proseguiti a, in Ucraina, glidi: si esaurisce la presenzacon l’eliminazione di Giovannie Kevin, gli ultimi azzurri ad essere rimasti ancora in gara, battutidi finale del. Oggi, infatti, la coppia azzurra era impegnatadel: Giovannie Kevin, che martedì nei sedicesimi avevano battuto i serbi Igor Bjelan e Andrija Doder, è stata superata dagli inglesi Ben Lane e Sean Vendy, accreditati della quarta testa di serie del tabellone, con lo score di 21-9 ...

