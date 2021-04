Avviato il ritiro delle forze Usa e Nato dall' Afghanistan

Advertising

GabriellaGaro14 : RT @IariTwitt: ?? Vito Fatuzzo ???? ???? Gli #StatiUniti e la #Nato hanno avviato l’annunciato graduale ritiro dall’#Afghanistan delle 9.592 un… - IariTwitt : ?? Vito Fatuzzo ???? ???? Gli #StatiUniti e la #Nato hanno avviato l’annunciato graduale ritiro dall’#Afghanistan delle… - luigiasero : Usa e NATO avviato ritiro truppe da Afghanistan - LaVocedellIsola : Usa e NATO avviato ritiro truppe da Afghanistan -

Ultime Notizie dalla rete : Avviato ritiro

La Voce dell'Isola

Ildei 9.600 militari impegnati in Afghanistan è stato deciso dopo che Biden ha deliberato di porre fine alla guerra più lunga di Washington . La decisione - che ha ritardato di diversi mesi ..."Nonostante la cocente sconfitta patita lo scorso anno con ildelle ordinanze che avevanouna sperimentazione rivelatasi fallimentare - ha sottolineato Romoli - , nonostante l'esito ..."Picchio in ritiro anticipato per trovare la concentrazione", titola l'edizione odierna de Il Resto del Carlino. "Ritiro.Ritiro anticipato per trovare la concentrazione giusta in vista del delicato confronto con l’Empoli. È il momento decisivo per la corsa salvezza dell’Ascoli. Il rush finale dei bianconeri inizierà sab ...