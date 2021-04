Avec 55 – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 aprile 2021)55 Via Domenico Giuliani, 55 – 00019 Tivoli –Tel. 0774/317243 Sito Internet: www.55.it Tipologia: creativa Prezzi: antipasti 10€, primi 12€, secondi 19€, dolci 7€ Giorno di chiusura: Lunedì. A pranzo tranne la DomenicaOFFERTA Bella conferma per il ristorante di Raoul Reperi che si trova nel centro di Tivoli. In questo “laboratorio di cucina” la verve creativa è temperata da una solida padronanza del mestiere e da materie prime impeccabili, nonché porzioni di buona misura. In carta sono presenti tre menù degustazione per almeno due persone a 29, 35 e 45 euro, oltre a una “baby cart” a 19 euro per i più piccoli, una rarità dalle nostre parti. Dopo un gradevole amuse bouche offerto – crème brûlée con crema di burrata e polvere di pomodoro -, siamo stati favorevolmente impressionati dalla quaglia, petto e coscia glassate con ...