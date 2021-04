Aurora Ramazzotti ha sconfitto l’acne, il dolce commento del fidanzato Goffredo Cerza (Di giovedì 29 aprile 2021) Aurora Ramazzotti è diventata dalla scorsa estate la paladina di quella che, in senso ampio, possiamo chiamare body positivity, ovvero la capacità di accettare il proprio corpo e il proprio aspetto senza condizionamenti, imparando ad accogliere tanto i pregi quanto i difetti. Una riflessione maturata nel tempo e resa pubblica con uno scatto in cui si mostrava senza filtri e con i segni dell’acne sul volto. Adesso, proprio l’acne che tanto l’aveva fatta soffrire in passato, dopo un lungo percorso è scomparso dal suo volto e su Instagram, la figlia di Michelle Hunziker racconta le sue emozioni e le sue nuove consapevolezze. A supportarla, in questo lungo cammino, c’è sempre stato Goffredo Cerza, il suo fidanzato che, infatti, non ha esitato a commentare. Il percorso di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021)è diventata dalla scorsa estate la paladina di quella che, in senso ampio, possiamo chiamare body positivity, ovvero la capacità di accettare il proprio corpo e il proprio aspetto senza condizionamenti, imparando ad accogliere tanto i pregi quanto i difetti. Una riflessione maturata nel tempo e resa pubblica con uno scatto in cui si mostrava senza filtri e con i segni delsul volto. Adesso, proprioche tanto l’aveva fatta soffrire in passato, dopo un lungo percorso è scomparso dal suo volto e su Instagram, la figlia di Michelle Hunziker racconta le sue emozioni e le sue nuove consapevolezze. A supportarla, in questo lungo cammino, c’è sempre stato, il suoche, infatti, non ha esitato a commentare. Il percorso di ...

