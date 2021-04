Aurora Ramazzotti: “È quasi un anno che ho iniziato il mio percorso per curare l’acne…”. Poi il consiglio (Di giovedì 29 aprile 2021) Non è nuova ai messaggi che parlano di body positivity, Aurora Ramazzotti. Già qualche tempo fa aveva postato una sua foto su Instagram: completamente struccata e con l’acne, come per dire che nell’imperfezione sta la bellezza. E ora ecco un altro post: “È quasi un anno da quando ho iniziato il mio percorso per curare l’acne – scrive la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti – Si, insomma, l’ultimo percorso che mi ero concessa prima di arrendermi al fatto che non sarebbe mai andata via. Prima di iniziarlo avevo provato di tutto. Ho fatto ogni esame possibile immaginabile (veramente), smesso di mangiare molti alimenti a cui pensavo di essere intollerante e visto tanti di quegli specialisti da perdere le speranze. Perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Non è nuova ai messaggi che parlano di body positivity,. Già qualche tempo fa aveva postato una sua foto su Instagram: completamente struccata e con l’acne, come per dire che nell’imperfezione sta la bellezza. E ora ecco un altro post: “Èunda quando hoil mioperl’acne – scrive la figlia di Michelle Hunziker ed Eros– Si, insomma, l’ultimoche mi ero concessa prima di arrendermi al fatto che non sarebbe mai andata via. Prima di iniziarlo avevo provato di tutto. Ho fatto ogni esame possibile immaginabile (veramente), smesso di mangiare molti alimenti a cui pensavo di essere intollerante e visto tanti di quegli specialisti da perdere le speranze. Perché ...

Advertising

VanityFairIt : Oggi, mentre percorre una strada di accettazione, ama stare nella sua pelle per come è - hljusttwoghosts : Come se non bastasse, oggi ho letto lamentele anche su Aurora Ramazzotti e il suo post sull'acne. Ma lo decidete vo… - deasfortuna : A camihawke direi di farsi un giro sul profilo di Aurora Ramazzotti e di chi soffre davvero di imperfezioni della p… - Lindali98 : #NowPlaying Eros Ramazzotti - L'Aurora on #FastCast4u.com - giulianadip : Ho pianto per il post di aurora ramazzotti, l’acne sarà sempre il mio tallone d’achille, mi viene da piangere anche solo a sentire la parola -