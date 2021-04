Aurora Ramazzotti confessa | “Ogni tentativo è un terno al lotto”

(Di giovedì 29 aprile 2021), tramite Instagram, ha deciso di condividere un messaggio che ha trovato consensi nei suoi follower. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@therealgram)non si nasconde più, non vuole più farlo. Molte donne si rivedono in lei, con le stesse paure e fragilità. Per questo motivo, la figlia del noto cantante ha deciso di condividere con i suoi follower un messaggio molto importante. La giovane artista ha postato su Instagram un lungo messaggio in cui scrive che è da oltre un anno che ha iniziato il suo percorso per curare la pelle, meglio dire “per curare l’acne“. LEGGI ANCHE—>GIULIA SALEMI RIVELA “MI SONO LASCIATA CON PIERPAOLO”, ...

è la figlia di Michelle Hunziker e di Eros, il noto cantante amato da milioni di Italiani e non solo. La loro primogenita ormai da diversi anni è diventata un vero e proprio ...Non è la prima volta cheparla di bellezza senza filtri , portavoce di messaggi sull'accettazione del proprio corpo e dei propri difetti, ma l'ultimo post su Instagram ha incassato una valanga di complimenti ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Perché combattere con la propria pelle è così: se non l’hai provato non puoi capire quanto sia frustrante non riuscire a trovare la causa. LEGGI ANCHE. Aurora Ramazzotti, la foto con i brufoli e la ri ...