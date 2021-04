Aurora Ramazzotti, addio acne: il selfie dopo la cura (e il commento dolcissimo del fidanzato) (Di giovedì 29 aprile 2021) L'influencer aveva iniziato questo percorso un anno fa e sui social consiglia a chi ha lo stesso problema di non buttarsi ... Leggi su today (Di giovedì 29 aprile 2021) L'influencer aveva iniziato questo percorso un anno fa e sui social consiglia a chi ha lo stesso problema di non buttarsi ...

Advertising

hljusttwoghosts : Come se non bastasse, oggi ho letto lamentele anche su Aurora Ramazzotti e il suo post sull'acne. Ma lo decidete vo… - deasfortuna : A camihawke direi di farsi un giro sul profilo di Aurora Ramazzotti e di chi soffre davvero di imperfezioni della p… - Lindali98 : #NowPlaying Eros Ramazzotti - L'Aurora on #FastCast4u.com - giulianadip : Ho pianto per il post di aurora ramazzotti, l’acne sarà sempre il mio tallone d’achille, mi viene da piangere anche solo a sentire la parola - tw_fyvry : In effetti, l'indizio portava a due canzoni possibili (L'aurora di Ramazzotti e Albachiara, appunto). Col nome dell… -