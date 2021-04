Aurora Ciatti scomparsa a Roma: fuggita dall'ospedale a 18 anni. La madre: 'Aiutatemi prima che finisca come Pamela' (Di giovedì 29 aprile 2021) Aurora Ciatti è scomparsa dallo scorso 25 aprile dall'ospedale San Giovanni Addolorata di . La ragazza, che ha compiuto 18 anni lo scorso novembre, stava seguendo una terapia farmacologica e al ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 aprile 2021)o scorso 25 aprileSan GiovAddolorata di . La ragazza, che ha compiuto 18lo scorso novembre, stava seguendo una terapia farmacologica e al ...

