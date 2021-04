Advertising

GINA32451015 : RT @leggoit: Aurora Ciatti ritrovata: la ragazza di 18 anni era scomparsa da Roma - leggoit : Aurora Ciatti ritrovata: la ragazza di 18 anni era scomparsa da Roma - PasqualeMarro : Scomparsa la 19enne #AuroraCiatti, la madre: “Aiutateci, è fragile!” - SkyTG24 : Roma, la 19enne Aurora Ciatti scomparsa dall’ospedale San Giovanni - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Aurora Ciatti scomparsa a Roma: fuggita dall'ospedale a 18 anni. La madre: «Aiutatemi prima che finisca come Pamela» https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ciatti

È stata ritrovata, la ragazza di 18 anni scomparsa dall'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma lo scorso 25 aprile. Il caso aveva destato grande preoccupazione perché la giovane soffre di disturbi ..., come raccontato dalla madre a Il Messaggero, era ricoverata all'ospedale San Giovanni di Roma dopo aver tentato il suicidio . La ragazza è scomparsa e soffre di disturbi psichici, per ...È stata ritrovata Aurora Ciatti, la ragazza di 18 anni scomparsa dall'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma lo scorso 25 aprile. Il caso aveva destato grande ...Ritrovata la ragazza scomparsa a Roma. Aurora Ciatti, 18 anni, era fuggita dal reparto psichiatrico dell'ospedale San Giovanni dove era in cura, domenica 25 aprile. Dopo gli appelli e le ...