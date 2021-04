Audi - Con Sonos nasce il nuovo sound delle compatte (Di giovedì 29 aprile 2021) Un tech-talk dedicato a suono e acustica, per raccontare lo stato dell'arte e spiegare un cambiamento importante: come sarà, sulle nuove Audi (a partire dalla Q4 e-tron) l'ascolto della musica e tutto quello che riguarda le sonorità dell'abitacolo e alla guida, un altro aspetto rivoluzionato dall'elettrificazione. Una conferma, quella di Bang&Olufsen, sulle ammiraglie, e una new entry, per la gamma delle piccole, dall'A1 al'A3, comprese Q2 e Q3: quella dell'americana Sonos. Ma sempre alla ricerca di suoni naturali e di un ambiente riconoscibile, dalla chiusura di una porta all'alzavetri. "La partnership con Sonos garantisce qualità hi-fi eccellenti e amate dal pubblico più giovane, grazie alla gamma dei suoni a bassa frequenza", spiegano Thobias Gruendl e Michael Wisniewski, gli ingegneri a capo del Dipartimento ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 aprile 2021) Un tech-talk dedicato a suono e acustica, per raccontare lo stato dell'arte e spiegare un cambiamento importante: come sarà, sulle nuove(a partire dalla Q4 e-tron) l'ascolto della musica e tutto quello che riguarda le sonorità dell'abitacolo e alla guida, un altro aspetto rivoluzionato dall'elettrificazione. Una conferma, quella di Bang&Olufsen, sulle ammiraglie, e una new entry, per la gammapiccole, dall'A1 al'A3, comprese Q2 e Q3: quella dell'americana. Ma sempre alla ricerca di suoni naturali e di un ambiente riconoscibile, dalla chiusura di una porta all'alzavetri. "La partnership congarantisce qualità hi-fi eccellenti e amate dal pubblico più giovane, grazie alla gamma dei suoni a bassa frequenza", spiegano Thobias Gruendl e Michael Wisniewski, gli ingegneri a capo del Dipartimento ...

Advertising

mattiamaestri46 : Ma sopprattutto in testa la voce 'Sta per scattare il gran premio di Città di Castello, 6º appuntamento del mondial… - greenflagita : Helmut Marko, consigliere Red Bull, non esclude la collaborazione con Audi qualora decidessero di costruire un moto… - adeleofthrones : Tweet dedicato alla cogliona che ho avuto davanti per mezz’ora con Audi A3 che ha fatto massimo i 50 e ha guidato t… - Motorsport_IT : #TCRItaly | Brigliadori e BF Motorsport ci riprovano con l'Audi - Yoursfo02010915 : Ma chiedo io... uno con villa, conto in banca di al meno due milioni, un Audi...e le palle abbastanza grandi per ve… -