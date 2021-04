Atletica, World Relays: 28 azzurri convocati in Polonia (Di giovedì 29 aprile 2021) Tutto pronto per le World Relays di Chorzow, nella regione della Slesia in Polonia. Sono ventotto gli azzurri (14 uomini e 14 donne) convocati dal Direttore Tecnico Antonio La Torre per la rassegna mondiale dedicata alle staffette. Ottimista Marcell Jacobs, oro nei 50 agli Euroindoor di Torun: “Fra noi c’è una bella atmosfera, siamo uniti e non vediamo l’ora di scendere in pista”. Dello stesso avviso è Filippo Tortu: “Finalmente ci ritroviamo e gareggiamo come una squadra, non succedeva di Mondiali di Doha 2019 e ci è mancato. Abbiamo voglia di correre: non abbiamo dimenticato com’è andata a finire a Yokohama”. La delegazione azzurra è sbarcata nel pomeriggio in Polonia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Tutto pronto per ledi Chorzow, nella regione della Slesia in. Sono ventotto gli(14 uomini e 14 donne)dal Direttore Tecnico Antonio La Torre per la rassegna mondiale dedicata alle staffette. Ottimista Marcell Jacobs, oro nei 50 agli Euroindoor di Torun: “Fra noi c’è una bella atmosfera, siamo uniti e non vediamo l’ora di scendere in pista”. Dello stesso avviso è Filippo Tortu: “Finalmente ci ritroviamo e gareggiamo come una squadra, non succedeva di Mondiali di Doha 2019 e ci è mancato. Abbiamo voglia di correre: non abbiamo dimenticato com’è andata a finire a Yokohama”. La delegazione azzurra è sbarcata nel pomeriggio in. SportFace.

