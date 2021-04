Asti, incidente sul lavoro: giardiniere precipita in un tombino profondo 4 metri (Di giovedì 29 aprile 2021) Infortunio sul lavoro questa mattina nel giardino del liceo Scientifico Vercelli. Intorno alle 9.30 un giardiniere che stava tosando il prato con un tagliaerba è precipitato in una grata di scolo dell'... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 29 aprile 2021) Infortunio sulquesta mattina nel giardino del liceo Scientifico Vercelli. Intorno alle 9.30 unche stava tosando il prato con un tagliaerba èto in una grata di scolo dell'...

