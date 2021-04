Assicurazioni - MySmartFLEET punta alle flotte

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 29 aprile 2021) Un pacchetto con una doppia valenza, costruito in particolare per le piccole medie imprese che vogliono assicurare il parco auto (minimo due mezzi) in maniera intelligente e, allo stesso tempo, monitorare le vetture in modo efficiente. la proposta di (My)SmartFLEET, servizio che comprende la copertura assicurativa per leauto e la piattaforma fleet management IoT MyFleet di Air. Il prodotto assicurativo è fornito dalla società di brokeraggio Fit2You Broker in partnership con la branch italiana di Société Générale Assurances e Previnet, leader di mercato nell'offerta di servizi in outsourcing / BPO (Business Process Outsourcing) e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche dedicate alla gestione del business assicurativo e previdenziale. Fit2You Broker, che ha come maggiori azionisti la famiglia Valandro, è attiva nell'insurtech (dall'unione dei termini ...