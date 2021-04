Assegno unico per i figli | parla la ministra Bonetti | deciso il mese del primo pagamento

(Di giovedì 29 aprile 2021) Arrivano nuove notizie più certe per l’per i. La nuova misura introdotta dal Governo a sostegno delle famiglie diventata legge lo scorso 21 aprile non entrerà a regime prime di gennaio 2022.per ia partire da gennaio 2022 Le erogazioni del sussidio a favore della natalità avrebbero dovuto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Sul punto Delrio e Lepri hanno ricordato la legge, che è stata approvata, promossa dal Pd primo firmatario Lepri sull'universale per le famiglie con figli che supera disparità tra ...Prime novità e non proprio positive sull'e universale, la nuova e "rivoluzionaria" misura di sostegno per le famiglie con figli diventate legge lo scorso 21 aprile. Le erogazioni economiche ai cittadini, liquidate sul conto ...ROMA - Erogazione dell'assegno unico per ogni figlio dal primo luglio e disponibilità di tutte le risorse necessaire a una "riforma epocale": il Forum delle associazioni familiar ..."L'assegno unico e universale completo partirà a regime da gennaio 2022". Ecco quanto garantito dalla Bonetti sull'assegno unico 2022.