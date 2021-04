Ascolti tv 28 aprile 2021 | Raoul Bova ancora meglio di Alberto Angela | poi Chi l’ha visto?

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 29 aprile 2021)tv: non cambiano gli equilibri con Canale5 davanti a Rai1 e Rai3 Seconda puntata vincente per Buongiorno, mamma! su Canale5 che ha registrato il 16,16% di share media con 3,464 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction conaveva raccolto il 17,95% e 3,8 milioni. Seconda posizione per Ulisse, il piacere della scoperta su Rai1 con il 13,88% e 3,190 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma di divulgazione diaveva portato a casa il 14,95% e 3,3 milioni. Terza piazza per Chi? su Rai3 con il 10,58% e 2,392 milioni di contatti. Mercoledì scorso il programma di Federica Sciarelli aveva fatto il 10,64% e 2,3 milioni.tv altre reti Grande divario con il resto della classifica ...