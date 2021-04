Ascolti Tv 28 aprile 2021 | Bova supera Angela e Costanzo gongola

Advertising

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 28 Aprile #LEredita ha raccolto davanti al video 4.314.000 telespettatori con il 23.4% di… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 28 Aprile La puntata di #UnPostoAlSole ha appassionato 1.893.000 telespettatori e il 7.3%… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 28 Aprile #ViaDeiMattiNumero0 ha conquistato nel terzo programma della settimana 1.632.000… - Silvia284ever : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 28 Aprile 2021 in fascia pomeridiana. 1.846.000 di telespettatori e il 18% di share. ???? - CanyamanLe : ??Ascolti della puntata di Mercoledì 28 Aprile di #DayDreamer #lealidelsogno ?? Share al 18% ?? 1.846.000 Telespet… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti aprile

Tv 282021. In prima serata su Canale 5 la seconda puntata della fiction Buongiorno Mamma con Raoul Bova ha conquistato una media di 3.464.000 spettatori pari al 16,2% di share. Su Rai1 ......ad alzare gli. Dopo gli 'arrivisti', sbarcati la scorsa settimana, c'è grande attesa per un altro concorrente. Che si presenterà ufficialmente in Honduras nella puntata di giovedì 29...Venerdì 30 aprile dalle ore 21:25 su Canale 5 andrà in onda la terza ... del duo comico che con la seconda puntata è riuscito a vincere la sfida degli ascolti contro Carlo Conti che conduceva la prima ...Ascolti tv 28 aprile, Buongiorno mamma vince la serata, in calo Ulisse: il podcast. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!