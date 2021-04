Arriva in Commissione la legge sul voto per chi studia e lavora fuori. Ma io vi parlo di chi l’ha reso possibile (Di giovedì 29 aprile 2021) Non c’è rivoluzione senza poesia. La poesia talvolta è fatta in versi, altre volte è fatta in gesti, gesti che hanno la forza di evocare un destino differente da quello al quale in tanti sembrano assuefatti. C’è della poesia nel gesto del Collettivo “Valarioti”: da mesi questi giovani calabresi per lo più impegnati in Università basate fuori dalla Calabria si battono per avere una legge che consenta il voto nel domicilio in cui si studia o si lavora, evitando così di dover tornare per forza in località di residenza. Giovedì 29 aprile in Commissione Affari Costituzionali della Camera comincia la discussione di una proposta di legge a prima firma Brescia che traduce in norme questo intento, al quale questi giovani hanno lavorato con grande passione e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Non c’è rivoluzione senza poesia. La poesia talvolta è fatta in versi, altre volte è fatta in gesti, gesti che hanno la forza di evocare un destino differente da quello al quale in tanti sembrano assuefatti. C’è della poesia nel gesto del Collettivo “Valarioti”: da mesi questi giovani calabresi per lo più impegnati in Università basatedalla Calabria si battono per avere unache consenta ilnel domicilio in cui sio si, evitando così di dover tornare per forza in località di residenza. Giovedì 29 aprile inAffari Costituzionali della Camera comincia la discussione di una proposta dia prima firma Brescia che traduce in norme questo intento, al quale questi giovani hannoto con grande passione e ...

