Arrestato un cuoco | nascondeva la cocaina nelle tubature della trattoria

Advertising

GazzettinoNuovo : COCAINA NEL BAR DOVE LAVORA: CUOCO ARRESTATO A BRESCIA - -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato cuoco

BresciaToday

Utilizzava la cantina come deposito per la droga: è statoieri, mercoledì 28 aprile, undi 38 anni che lavorava in un bar - trattoria di via Milano a Brescia. L'uomo era già conosciuto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di spaccio. ...L'altra sera, martedì 27 aprile, un uomo di 38 anni,di professione in un bar trattoria di via Milano a Brescia , in città, è statodagli agenti della Polizia locale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In quel ...Salvatore Paolo lavorava come cuoco e pizzaiolo in Corsica ma il primo aprile un arresto cardiaco gli è stato fatale. Per chi volesse contribuire, può contattare questo numero di telefono: 3911274129.Pena ridotta a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per M.C.M., cuoco bergamasco di 36 anni responsabile dell’incidente costato la vita il 17 giugno 2019 all’appuntato scelto dei Carabinieri ...