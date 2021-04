Arrestato per terrorismo, la moglie lascia il Casertano e torna in patria: clima insostenibile (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Ha lasciato l’Italia, per tornare in Albania, la 20enne Denisa, moglie del Endri Elezi, il 28enne albanese Arrestato dalla Polizia di Stato la sera del 21 aprile a Sparanise, nel Casertano, perché colpito da un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi, che lo accusano di aver fornito una pistola e un fucile a Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, autore dell’attentato terroristico commesso a Nizza il 14 luglio 2016, che costò la vita ad ottantasei persone, quasi tutte falciate da un camion lanciato a tuta velocità. A darne notizia è l’avvocato Francesco Fabozzi, che difende Elezi; il legale questa mattina ha cercato di mettersi in contatto con Denisa ma ha scoperto che la 20enne era rimpatriata già da due giorni, portando con sé il figlio di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Hato l’Italia, perre in Albania, la 20enne Denisa,del Endri Elezi, il 28enne albanesedalla Polizia di Stato la sera del 21 aprile a Sparanise, nel, perché colpito da un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi, che lo accusano di aver fornito una pistola e un fucile a Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, autore dell’attentato terroristico commesso a Nizza il 14 luglio 2016, che costò la vita ad ottantasei persone, quasi tutte falciate da un camion lanciato a tuta velocità. A darne notizia è l’avvocato Francesco Fabozzi, che difende Elezi; il legale questa mattina ha cercato di mettersi in contatto con Denisa ma ha scoperto che la 20enne era rimta già da due giorni, portando con sé il figlio di ...

