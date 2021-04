Arrestati ex brigatisti: Letta esulta e si pulisce la coscienza (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 17 maggio 1972 un commando di Lotta Continua uccise in un agguato Luigi Calabresi. Capo della squadra politica della Questura di Milano. Perché ritenuto responsabile dai militanti di estrema sinistra, della morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli. Precipitato dalla finestra della Questura in circostanze non chiare. Ebbene a Parigi dopo 49 anni sono stati Arrestati gli ex brigatisti Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 17 maggio 1972 un commando di Lotta Continua uccise in un agguato Luigi Calabresi. Capo della squadra politica della Questura di Milano. Perché ritenuto responsabile dai militanti di estrema sinistra, della morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli. Precipitato dalla finestra della Questura in circostanze non chiare. Ebbene a Parigi dopo 49 anni sono statigli ex

Advertising

matteosalvinimi : Sette ex brigatisti arrestati in Francia su richiesta dell’Italia. Dopo l’intervento della Lega nel 2019 al governo… - Agenzia_Ansa : Sette ex brigatisti sono stati arrestati in Francia su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono… - NicolaPorro : ?? L'arresto dei #brigatisti in Francia, i nuovi dettagli sul caso #Grillo, tutte le bugie sul #Covid in India. Ques… - vaniacavi : RT @Michele_Arnese: I brigatisti rossi arrestati 'avrebbero potuto essere tranquillamente estradati 40 anni fa'. Secondo il magistrato Poma… - luigiasero : Rilasciati in libertà vigilata tutti gli ex brigatisti italiani arrestati in Francia -