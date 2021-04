Aquafan presenta il nuovo scivolo che caratterizzerà l' estate 2021

Advertising

zazoomblog : Aquafan presenta il nuovo scivolo che caratterizzerà lestate 2021 - #Aquafan #presenta #nuovo #scivolo -

Ultime Notizie dalla rete : Aquafan presenta

RiminiToday

...di Riccionel'attrazione più grande della sua storia. E non vede l'ora di inaugurarla con il suo pubblico. I fan lo stanno aspettando da un anno intero e finalmente l'estate 2021 di...Dopo un anno dietro le quinte del cantiere e dietro gli schermi dei pc di casa, il parco acquatico di Riccionel'attrazione più grande della sua storia . L'estate 2021 disarà nel segno del nuovo M280, uno scivolo concepito per essere tante attrazioni in una. Nei suoi 280 metri di pura ...Dopo un anno dietro le quinte del cantiere e dietro gli schermi dei pc di casa, il parco acquatico di Riccione presenta l’attrazione più grande della sua storia. L'estate 2021 di Aquafan sarà nel segn ...Aquafan annuncia che “dopo un anno dietro le quinte del cantiere e dietro gli schermi dei pc di casa, il parco acquatico di Riccione presenta l’attrazione più grande della sua storia. E non vede l’ora ...