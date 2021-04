Approvato il green pass per tornare a viaggiare in Europa senza restrizioni durante la pandemia

(Di venerdì 30 aprile 2021) Si chiamerà Certificato Eu Covid-19, durerà al massimo 12 mesi, non verrà considerato un documento di viaggio e non costituirà una precondizione per lo spostamento all’interno dell’Unione europea. I dati personali riportati sui certificati non saranno archiviati nei paesi di arrivo né da una banca dati centralizzata L’aula del Parlamento europeo a Strasburgo (foto: Paolo Giandotti – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica/LaPresse)Il Parlamento europeo hail certificato, proposto dalla Commissione europea, perall’interno dell’Unione. Si chiamerà Certificato Eu Covid-19 e includerà test, certificati di guarigione e solamente i vaccini autorizzati dall’Agenzia europea del farmaco (Ema). La misura approvata dal ...

