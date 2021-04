Approvato il decreto proroghe, salta l'obbligo smart working al 50% per la Pubblica amministrazione (Di giovedì 29 aprile 2021) Via libera al decreto legge di proroga dei termini, ma senza interventi sulle concessioni demaniali che saranno oggetto di un provvedimento ad hoc. Non entra nel provvedimento neanche la proroga della sospensione delle cartelle esattoriali, in scadenza il 2 maggio Leggi su rainews (Di giovedì 29 aprile 2021) Via libera allegge di proroga dei termini, ma senza interventi sulle concessioni demaniali che saranno oggetto di un provvedimento ad hoc. Non entra nel provvedimento neanche la proroga della sospensione delle cartelle esattoriali, in scadenza il 2 maggio

Advertising

Palazzo_Chigi : #DecretoRiaperture, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che introduce misure per la graduale ri… - Ettore_Rosato : Appena approvato a @Montecitorio il Documento di Economia e Finanza #DEF2021 e lo #scostamento di bilancio da 40 mi… - _DAGOSPIA_ : IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO IL DECRETO LEGGE DI PROROGA DEI TERMINI, MA NON C'E'...… - GiovannaDeChia3 : RT @EliLaugero: #29aprile @robersperanza @msgelmini @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute Il Profilo Professionale è già stato approvato, aspet… - TheItalianTimes : Approvato #CdM il nuovo #decretoproroghe. Nel provvedimento rinvii anche per i #documenti d’identità in scadenza le… -