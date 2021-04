Approvato il decreto legge di proroga | cosa cambia per lo smart working

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ildidei termini è stato. Ci sonomenti per chi lavora nella pubblica amministrazione.proroghe, via libera in Cdm: comeloper la Pubblica amministrazione su Notizie.it.

Advertising

borghi_claudio : @Lorenzo24790071 @DFraelacco Guardi che il recovery fund e relative risorse proprie è stato già approvato da conte… - Ettore_Rosato : Appena approvato a @Montecitorio il Documento di Economia e Finanza #DEF2021 e lo #scostamento di bilancio da 40 mi… - LavoroFisco : Fondo complementare al PNRR: approvato il decreto - LavoroFisco : Proroga dei termini: approvato il decreto - piervane : RT @LucillaMasini: “Libri porno” in una scuola elementare di Fiumicino: per Pillon è colpa del ddlZan. Qualcuno gli spieghi che quel decret… -

Ultime Notizie dalla rete : Approvato decreto

Il Cdm hala versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sarà inviato alla ... Il Cdm ha dato il via libera anche allegge che istituisce il fondo complementare al ...ROMA " Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.anche ilcollegato sugli investimenti da 30 miliardi previsti nel fondo complementare. Il Pnrr sarà quindi inviato alla Commissione Ue domani, come confermano fonti di Palazzo Chigi. ...05/03/2021 - Con decreto dirigenziale n. 4 del 4.3.2021, in via di pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del portale regionale, sono stati approvati gli esiti dell’avviso pubblico denominato “Gi ...Varato il dl Proroghe con la norma voluta da Brunetta. Salta l'articolo sulle concessioni balneari. Nessun nuovo stop delle cartelle esattoriali, per il momento, ma il tema resta aperto ed è oggetto d ...