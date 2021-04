Approvata legge contro detenzione e commercio di animali esotici. Intervista ad Andrea Casini (Di giovedì 29 aprile 2021) ... con successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Prende il nome di legge n. 53 del 22 aprile ... https://www.lav.it/cpanelav/js/ckeditor/kcfinder/upload/files/files/STOP%20commercio%20animali%... Leggi su pressenza (Di giovedì 29 aprile 2021) ... con successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Prende il nome din. 53 del 22 aprile ... https://www.lav.it/cpanelav/js/ckeditor/kcfinder/upload/files/files/STOP%20%20%...

Advertising

lauraboldrini : Calendarizzato in Senato il #DDLZan. Era ora! Ma il fatto che il leghista #Ostellari nomini se stesso come relator… - ItaliaViva : 'Sono soddisfatto che il mio voto, quello di Italia Viva, sia stato quello decisivo affinché si calendarizzasse il… - Wandasta1 : @Frances37499136 @Lorenzo25_08 @Deputatipd @ZanAlessandro @pdnetwork gia chissa come mai c e tanta pressione per ap… - walter63631215 : RT @PieraBelfanti: Dopo molte polemiche è stata approvata la calendarizzazione della legge #Zan - MarioOcchini : @liliaragnar in Germania su telegram stanno circolando minacce di morte contro i parlamentari che hanno dato più po… -