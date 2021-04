Apple raddoppia gli utili | buyback da 90 miliardi

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) –e ricavi in forte crescita perche mette a segno l’ennesimo record nei tre mesi terminati a fine marzo. Il giro d’affari è in crescita del 54% a 89,6di dollari rispetto allo stesso periodo di un anno fa, mentre glinetti sono più cheti a 23,6. Le vendite di iPhone sono passate da 28,9a 47,9di dollari, quelle dei computer Mac sono cresciute da 5,3a 9,1di dollari mentre quelle di iPad sono salite da 4,4a 7,8. Il CdA diha autorizzato un dividendo in contanti di 0,22 dollari per azione delle azioni ordinarie, con un aumento del 7%. Il dividendo è ...

Il CdA di Apple ha autorizzato un dividendo in contanti di 0,22 dollari per azione delle azioni ordinarie, con un aumento del 7%. Il dividendo è pagabile il 13 maggio 2021 agli azionisti registrati ...