Appiccò quattro roghi in 48 ore sul Monte Maggiore | arrestato volontario protezione civile

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCamigliano (Ce) – Undelladel comune di Camigliano è statodai carabinieri, su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l’accusa di aver appiccato, tra l’otto e il nove agosto 2020,distinti incendi boschivi sul. Il, un 26enne, il cui compito era anche quello di intervenire in caso diboschivi, è finito agli arresti domiciliari. Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, sono partite subito dopo iincendi avvenuti in meno di 48 ore. I carabinieri della stazione forestale di Calvi Risorta hanno analizzato le immagini delle telecamere di video-sorveglianza ...

