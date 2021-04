Antonio Milo | Il brigadiere Maione del Commissario Ricciardi in teatro? Per me sarà un ritorno al primo amore

(Di giovedì 29 aprile 2021) di Maridì Vicedomini, alias Raffaele, il celebrede “Il”, la serie Tv andata in onda su Rai 1il protagonista di una pièce teatrale in scrittura per mano di Maurizio De Giovanni, in coppia con il suo amico-nemico Bambinella (Adriano Falivene).la esilarante coppia “e Bambinella” si ripropone in? Sì, la notizia non è ancora ufficiale, anche se lo stesso De Giovanni, ha accennato in tv alla stesura di un progetto teatrale che vede me ed Adriano Falivene protagonisti sul palcoscenico. Al momento posso solo dire che la produzione teatraledel Diana Oris Snc., il suodunque un ...

Advertising

Kekka________ : Possibile che Antonio Milo stava a San Giorgio ¿¿¿ - princestone20 : RT @antoniomilo1: Antonio Milo: “Il brigadiere Maione mi assomiglia molto” - antoniomilo1 : Antonio Milo: “Il brigadiere Maione mi assomiglia molto” - antoniomilo1 : Oggi su - IlDeutschItalia : Antonio Milo: “Il brigadiere Maione mi assomiglia molto” di Danilo Bazzucchi -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Milo

Il Denaro

Sbarcata, adolescente, dalle parti di Pisa, presso certi parenti, lanei '60 fu notata daPietrangeli, che la volle prima ne La visita e poi in Adua e le compagne. Della sua fisicità ...... anche grazie alla partecipazione a molti programmi tv, la, liberandosi dei soliti cliché, ha ... si va da Roberto Rossellini adPietrangeli, da Sergio Corbucci a Federico Fellini, da Luigi ...La programmazione tv si apre con il film per famiglie del figlio del celebre documentarista. In settimana anche il ’Moloch’ di Giorgio Ferroni ...di Giovanni Bogani "Quella Sandra Milo superficiale, leggera, non era io. O meglio, ero anche quella, ma non sono mai stata soltanto quella. Come attrice non posso darmi il voto. Ma so, per certo, che ...