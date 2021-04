Antonio Milo | Il brigadiere Maione del Commissario Ricciardi in teatro Ma per me sarà un ritorno al primo amore

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 29 aprile 2021) di Maridì Vicedomini, alias Raffaele, il celebrede “Il”, la serie Tv andata in onda su Rai 1il protagonista di una pièce teatrale in scrittura per mano di Maurizio De Giovanni, in coppia con il suo amico-nemico Bambinella (Adriano Falivene).la esilarante coppia “e Bambinella” si ripropone in? Sì, la notizia non è ancora ufficiale, anche se lo stesso De Giovanni, ha accennato in tv alla stesura di un progetto teatrale che vede me ed Adriano Falivene protagonisti sul palcoscenico. Al momento posso solo dire che la produzione teatraledel Diana Oris Snc., il suodunque un ...