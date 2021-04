ANSA - IL - PUNTO/COVID: Veneto corre su vaccini, 400mila dosi (Di giovedì 29 aprile 2021) Adesso che le forniture ci sono, il Veneto vuole correre sui vaccini. Nei magazzini della Regione sono disponibili attualmente quasi 400mila dosi, e il governatore Luca Zaia indica un obiettivo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Adesso che le forniture ci sono, ilvuolere sui. Nei magazzini della Regione sono disponibili attualmente quasi, e il governatore Luca Zaia indica un obiettivo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso, da qualsiasi punto d… - blondic69 : @FIDASnazionale @CentroSangue @MinisteroSalute @RaiperilSociale @WorldPIWeek @SaluteLazio @ANSA_Salute… - AnsaVeneto : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto corre su vaccini, 400mila dosi. Zaia, 13 maggio arriva Figliuolo, vedrà nostra efficie… - FBK_research : VACCINI CONTRO #SARSCOV2 VERSO LA FINE DELLA #PANDEMIA #COVID19? - StellaSirio60 : @JStraccini @Agenzia_Ansa Non concordo e non usiamo parole come fascismo perché altrimenti mi incavolo. Allora la b… -