Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti di oggi, 29 aprile (Di giovedì 29 aprile 2021) Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti, 29 aprile 2021 Questa sera, giovedì 29 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda “Anni 20”, magazine settimanale di Rai 2 che punta a raccontare senza filtri la realtà del nuovo decennio. Alla conduzione Francesca Parisella. Con lei una nutrita squadra di affermati e agguerriti inviati, composta da: Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine GazzAnni, Marica GiAnnini, Maria Teresa Giarratano, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca, Alessandro Sansoni. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata di oggi, 29 aprile ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021)20:, 292021 Questa sera, giovedì 292021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda “20”, magazine settimanale di Rai 2 che punta a raccontare senza filtri la realtà del nuovo decennio. Alla conduzione Francesca Parisella. Con lei una nutrita squadra di affermati e agguerriti inviati, composta da: Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine Gazz, Marica Gini, Maria Teresa Giarratano, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca, Alessandro Sansoni. Ma vediamo insieme lesulla puntata di, 29...

