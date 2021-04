Annamaria Rossi chi è la mamma di Luca Barbarossa? Eta, figli, marito e vita privata (Di giovedì 29 aprile 2021) Come nasce una canzone sulla mamma? “Mia madre balla benissimo. Io sono negato invece. Quando vado in discoteca mi siedo e osservo. Sono una zavorra. L’anno scorso a casa mia al mare la vidi ballare il rock con degli amici e rimasi colpito. L’idea della canzone mi venne quella sera”. La canzone, Barbarossa, che cosa è? A che cosa serve? “E’ un veicolo importantissimo. Mi piange il cuore quando la vedo maltrattata come qualcosa di serie B. Ci sono canzoni storiche, che hanno fatto riflettere generazioni, che sono state delle scintille di coscienza. Le canzoni possono influire anche sul piano sociale. Con le canzoni si può fare politica. Non risolvono i problemi certo. Ma quello non è proprio il loro compito, quello è il compito dei politici”. Ma allora parliamo di politica…”Per chi voto? Per il Pds”. Volentieri? “Più volentieri di quando votavo Pci. C’è ... Leggi su newsitaliane (Di giovedì 29 aprile 2021) Come nasce una canzone sulla? “Mia madre balla benissimo. Io sono negato invece. Quando vado in discoteca mi siedo e osservo. Sono una zavorra. L’anno scorso a casa mia al mare la vidi ballare il rock con degli amici e rimasi colpito. L’idea della canzone mi venne quella sera”. La canzone,, che cosa è? A che cosa serve? “E’ un veicolo importantissimo. Mi piange il cuore quando la vedo maltrattata come qualcosa di serie B. Ci sono canzoni storiche, che hanno fatto riflettere generazioni, che sono state delle scintille di coscienza. Le canzoni possono influire anche sul piano sociale. Con le canzoni si può fare politica. Non risolvono i problemi certo. Ma quello non è proprio il loro compito, quello è il compito dei politici”. Ma allora parliamo di politica…”Per chi voto? Per il Pds”. Volentieri? “Più volentieri di quando votavo Pci. C’è ...

