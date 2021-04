"Anna" e la scoperta definitiva: i bambini sono molto cattivi (Di giovedì 29 aprile 2021) La visione della serie tv “Anna” di Niccolò Ammaniti trasmessa da Sky (e la sceneggiatura scritta insieme a Francesca Manieri), ci sconvolge perché, con ancora più forza del romanzo da cui è tratta, raffigura una verità inquietante, anzi perturbante: che i bambini, privi dell’addomesticamento sociale che ne canalizza le pulsioni profonde, sono veramente cattivi. Una crudeltà primigenia e incontenibile. Lasciati a sé stessi, orfani di un mondo adulto annichilito da una pandemia che non lascia superstiti sopra la soglia dell’infanzia, i bambini sembrano capaci di ogni efferatezza: pestaggi, torture, mutilazioni, persino necrofilia, vissuta come compensazione al lutto catastrofico che li ha colpiti collettivamente. Ci piace immaginarli come creature dolci e tenere, quei nostri figli cari amorevoli e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) La visione della serie tv “” di Niccolò Ammaniti trasmessa da Sky (e la sceneggiatura scritta insieme a Francesca Manieri), ci sconvolge perché, con ancora più forza del romanzo da cui è tratta, raffigura una verità inquietante, anzi perturbante: che i, privi dell’addomesticamento sociale che ne canalizza le pulsioni profonde,veramente. Una crudeltà primigenia e incontenibile. Lasciati a sé stessi, orfani di un mondo adulto annichilito da una pandemia che non lascia superstiti sopra la soglia dell’infanzia, isembrano capaci di ogni efferatezza: pestaggi, torture, mutilazioni, persino necrofilia, vissuta come compensazione al lutto catastrofico che li ha colpiti collettivamente. Ci piace immaginarli come creature dolci e tenere, quei nostri figli cari amorevoli e ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Anna' e la scoperta definitiva: i bambini sono molto cattivi - Vanessa_cuoreh : Scusate ma abbiamo la certezza che Sole sia figlia di Guido e Anna? Sto avendo dubbi... Quale verità? E perché dura… - Bambinoboom : @anna_f81 ma la cosa + facile di questo mondo è proprio il godere delle cose semplici, e per me Oscar Wilde ha fatt… - anna_annie12 : Earth Day, alla scoperta dei 20 labirinti vegetali più suggestivi del mondo. FOTO | Sky TG24 - sopranik : #Anna è la serie di cui forse in questo periodo avevamo più bisogno. La regia di @Ammaniti_NL sorprende per scenegg… -