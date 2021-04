Animali ritratti come divi da copertina

Leggi su cityroma

(Di giovedì 29 aprile 2021) Un leone, uno scoiattolo, una giraffa e una volpe: non è l’inizio di una favola di Esopo, ma sono alcuni dei soggettida Kiki Colemont, con una post-produzione davvero degna di nota Sembrano immortalati all’interno di uno studio fotografico glidal fotografo Kiki Colemont: il loro aspetto accattivante, misterioso, è dovuto a un leggero lavoro di post-produzione, regolando i colori e la vignettatura intorno al muso dei soggetti e scurendo gli sfondi; tutti gli scatti sono in realtà stati realizzati in natura o all’interno degli zoo. Una tipologia di ritocco non dissimile da quella utilizzata negli shooting fotografici destinati alle copertine delle riviste patinate, che restituisce espressioni serie ai limiti del drammatico. Potrebbe interessarti anche ...