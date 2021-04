Andrea Vianello e l’ictus che gli ha tolto la parola, il racconto del giornalista: “Il gusto per la vita ritrovata” (Di giovedì 29 aprile 2021) Il giornalista Andrea Vianello è tornato a parlare dell’ictus che l’ha colpito ormai più di 2 anni fa, il 2 febbraio 2019. Il direttore di RaiNews24 aveva subito un’operazione di urgenza, trovandosi poi a dover imparare nuovamente a comunicare. Nonostante tutto, oggi Vianello sente di aver appreso molto da questo tragico episodio e si dice grato alla persona che non l’ha lasciato solo nemmeno per un secondo: sua moglie Francesca. Andrea Vianello racconta l’ictus Dopo averlo tenuto nascosto per oltre un anno, Andrea Vianello non ha più timore di parlare dell’episodio che nel febbraio 2019 ha cambiato per sempre la sua vita. In un’intervista al Corriere della Sera, il giornalista ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Ilè tornato a parlare delche l’ha colpito ormai più di 2 anni fa, il 2 febbraio 2019. Il direttore di RaiNews24 aveva subito un’operazione di urgenza, trovandosi poi a dover imparare nuovamente a comunicare. Nonostante tutto, oggisente di aver appreso molto da questo tragico episodio e si dice grato alla persona che non l’ha lasciato solo nemmeno per un secondo: sua moglie Francesca.raccontaDopo averlo tenuto nascosto per oltre un anno,non ha più timore di parlare dell’episodio che nel febbraio 2019 ha cambiato per sempre la sua. In un’intervista al Corriere della Sera, il...

Advertising

Italia_Notizie : Andrea Vianello: «Un ictus mi ha quasi ucciso. Avevo perso l’uso della parola» - Tonys981 : Ho letto queste poche righe e confesso di essermi commosso. Spero un giorno di trovare il coraggio di leggere per i… - FQMagazineit : Andrea Vianello: “Dopo l’ictus non sapevo più come mangiare un uovo sodo” - Pie_Piga : RT @Corriere: Intervista ad Andrea Vianello: «Un ictus mi ha quasi ucciso, avevo perso l’uso della parola» - Marco_Floris : Forza ???? @andreavianel «Un ictus mi ha quasi ucciso. Avevo perso l’uso della parola» -