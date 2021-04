Andrea Cerioli rimprovera Isolde Kostner | “Non tirarmi le cose come i cani”

(Di giovedì 29 aprile 2021)sbotta dopo la diretta de L’Isola dei Famosi 15 Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 15 dove si sono rotti molti equilibri. Il motivo? Ilary Blasi ha fatto dividere il gruppo in due, ovvero quello formato degli arrivisti e quello dei primitivi. Due L'articolo proviene da KontroKultura.

Se, davanti all'offerta didi aprirsi ulteriormente sul suo passato difficile, Miryea non ha aggiunto nulla su quanto accaduto con la madre, ha invece sottolineato che con il padre la ...Già in passato abbiamo assistito alla discussione, ad esempio, trae due naufraghe 'colpevoli' di non aver condiviso il cibo con tutti gli altri. Ora, invece, tra Manuela Ferrera e ...Andrea Cerioli nella notte ha fatto mea culpa: il giovane ha confidato di essersi pentito per avere mandato Ubaldo al televoto ...A L'Isola dei Famosi, A L'Isola dei Famosi, Miryea esprime il dispiacere di essere stata nominata e Gilles la conforta ...