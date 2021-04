Andrea Agnelli, l’arroganza dei poteri morti: la videolettera di Riccardo Bocca (Di giovedì 29 aprile 2021) LA videolettera DI Riccardo Bocca: 29 APRILE 2021 Carissimo Andrea Agnelli, le invio questa videolettera perché lei – da presidente della Juventus nonché complice della fallita operazione Superlega, quella pensata per ripianare i conti dei club calcistici forti e ricchi a discapito di quelli deboli – è stato fustigato a parole sulla pubblica piazza. Nell’ordine, è stato definito da ex amici e nemici come un traditore, un serpente, un bugiardo seriale. E intanto il nome della sua famiglia e della sua squadra hanno brillato a livello internazionale per miopia e antipatia. Un autogol che parte dal mondo del pallone, è evidente, e che però si estende a ben altro. Lei infatti è l’ematoma di quelli che normalmente vengono definiti i “poteri forti” – e che economicamente e ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021) LADI: 29 APRILE 2021 Carissimo, le invio questaperché lei – da presidente della Juventus nonché complice della fallita operazione Superlega, quella pensata per ripianare i conti dei club calcistici forti e ricchi a discapito di quelli deboli – è stato fustigato a parole sulla pubblica piazza. Nell’ordine, è stato definito da ex amici e nemici come un traditore, un serpente, un bugiardo seriale. E intanto il nome della sua famiglia e della sua squadra hanno brillato a livello internazionale per miopia e antipatia. Un autogol che parte dal mondo del pallone, è evidente, e che però si estende a ben altro. Lei infatti è l’ematoma di quelli che normalmente vengono definiti i “forti” – e che economicamente e ...

Advertising

ZZiliani : Caro Andrea #Agnelli @andagn, lei pensa che scaricare le colpe delle malefatte #Juventus sui collaboratori, fingend… - tancredipalmeri : Io non capisco questo accanimento su Andrea Agnelli. Ma scusate: ma se non si ricorda nemmeno quanti scudetti ha v… - GoalItalia : ?? 'Paratici ha gestito la vicenda' ?? 'Suarez si è proposto con un sms' ?? 'Ho appreso l'accaduto dai giornali' Il v… - maurone771 : RT @ZZiliani: Caro Andrea #Agnelli @andagn, lei pensa che scaricare le colpe delle malefatte #Juventus sui collaboratori, fingendo sempre d… - _ThousandN : - Andrea Agnelli, prima lo manda via controvoglia, asseconda la decisione dell'area tecnica nonostante gli stia sul… -