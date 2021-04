Anche Figc fa black out social,Gravina 'è ora di dire basta' (Di giovedì 29 aprile 2021) La Figc scende in campo contro gli abusi on line nei confronti di tutti i protagonisti del mondo del calcio. Il messaggio forte contro ogni forma discriminazione, lanciato dall'Inghilterra, è stato ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Lascende in campo contro gli abusi on line nei confronti di tutti i protagonisti del mondo del calcio. Il messaggio forte contro ogni forma discriminazione, lanciato dall'Inghilterra, è stato ...

Advertising

MusticaG : Dopo la #PremierLeague, la #Uefa, anche la #Figc contro i social - PinoSalamon : RT @UILofficial: ?? Anche il Presidente della @FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina, sostiene la campagna della Uil. Pe… - giornaleradiofm : Anche Figc fa black out social,Gravina 'è ora di dire basta': (ANSA) - ROMA, 29 APR - La Figc scende in campo contr… - MauroLinzi : @86_longo Il Leicester può pagare certe cifre per un giocatore; la Premier ha molti più soldi per tutte le squadre,… - Nerowolf123 : @capuanogio Onore alla #figc e #gravina sempre in prima linea per la questione stato-stadi, forti delle proposte se… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Figc Anche Figc fa black out social,Gravina 'è ora di dire basta' Il messaggio forte contro ogni forma discriminazione, lanciato dall'Inghilterra, è stato raccolto dalla Uefa e della Federcalcio, che - informa una nota della stessa Figc - ha deciso di interrompere ...

Calcio in lutto, è morto Pietro Sannia E' morto Pietro Sannia , dal 2014 era il segretario del delegazione provinciale della Figc Rovigo . Pietro Sannia aveva 69 anni, era stato anche il segretario de l Calcio Rovigo, ai tempi del ...

Anche Figc fa black out social,Gravina 'è ora di dire basta' Agenzia ANSA Anche Figc fa black out social,Gravina 'è ora di dire basta' La Figc scende in campo contro gli abusi on line nei confronti di tutti i protagonisti del mondo del calcio. (ANSA) ...

Salernitana-Monza in bilico: è guerra di protocolli 29/04/2021 - E’ sempre più rovente la battaglia fuori dal terreno di gioco in vista dello scontro promozione, in programma sabato primo maggio (ore 14) allo stadio Arechi, tra Salernitana e Monza. La ...

Il messaggio forte contro ogni forma discriminazione, lanciato dall'Inghilterra, è stato raccolto dalla Uefa e della Federcalcio, che - informa una nota della stessa- ha deciso di interrompere ...E' morto Pietro Sannia , dal 2014 era il segretario del delegazione provinciale dellaRovigo . Pietro Sannia aveva 69 anni, era statoil segretario de l Calcio Rovigo, ai tempi del ...La Figc scende in campo contro gli abusi on line nei confronti di tutti i protagonisti del mondo del calcio. (ANSA) ...29/04/2021 - E’ sempre più rovente la battaglia fuori dal terreno di gioco in vista dello scontro promozione, in programma sabato primo maggio (ore 14) allo stadio Arechi, tra Salernitana e Monza. La ...