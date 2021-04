Amore criminale | le anticipazioni della seconda puntata del 29 aprile su Rai 3

(Di giovedì 29 aprile 2021)292021 Rai 3 Questa sera, giovedì 292021, su Rai 3 va in onda lanuova stagione di, il programma condotto da Veronica Pivetti che racconta drammatiche storie di donne vittime di femminicidio eviolenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Il linguaggio è sempre quellodocufiction, dove alla voce narrante di Veronica Pivetti si alternano interviste ai testimoni diretti, materiale di repertorio e ricostruzioni di fiction. Di seguito le...

La storia di Giordana Di Stefano sarà al centro della nuova puntata di Amore Criminale, in programma per oggi, giovedì 29 aprile, nella prima serata di Rai3. Giordana è l'ennesima giovane vittima di femminicidio. A destare scalpore, in questa triste storia, è proprio la ... Ecco chi era la ragazza la cui storia è tra le protagoniste di Amore Criminale. Il nome di Giordana Di Stefano è entrato nelle cronache perché vittima di un orrendo delitto. 20 anni, una figlia e ...