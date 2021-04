Amici, Martina: cosa succede con De Martino? (Di giovedì 29 aprile 2021) Durante le prime puntate del serale si è vociferato a lungo di una simpatia di uno dei giudici, Stefano de Martino, nei confronti di una delle allieve della scuola, Martina. La ballerina della squadra di Lorella Cuccarini, una volta uscita dalla scuola di Amici, ha scoperto stupita questo gossip. La ballerina di latino-americano Martina Miliddi è stata sicuramente una delle grandi protagoniste di questa edizione di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 aprile 2021) Durante le prime puntate del serale si è vociferato a lungo di una simpatia di uno dei giudici, Stefano de, nei confronti di una delle allieve della scuola,. La ballerina della squadra di Lorella Cuccarini, una volta uscita dalla scuola di, ha scoperto stupita questo gossip. La ballerina di latino-americanoMiliddi è stata sicuramente una delle grandi protagoniste di questa edizione di Articolo completo: dal blog SoloDonna

