Amici, fuori le anticipazioni: doppia eliminazione? Ecco le indiscrezioni del Giovedì (Di giovedì 29 aprile 2021) Con l’avvicinarsi della serata finale di ‘Amici’ 2021, sale il livello della competizione e l’hype dei fan per quello che accadrà durante il serale. Le classiche anticipazioni del Giovedì promettono una serata scoppiettante e piena di colpi di scena. Tra sogni e realtà Giulia mette d’accordo tutti, dal pubblico ai giudici e non è un mistero che la fanbase desidera lei essere la prima finalista del talent di Maria De Filippi. Ma oltre il talento, i fan sperano anche in un duello tra ‘amanti’, e incrociano le dita affinché anche Sangiovanni arrivi alla puntata finale. Se i Fan sognano, Sangiovanni teme invece di risvegliarsi in maniera brusca e che tutto si concluda come un incubo. Sempre prima nella classifica di gradimento, proprio l’ultima esibizione, votata dal pubblico da casa, ha visto il cantante scavalcato da Aka7even. Le ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 29 aprile 2021) Con l’avvicinarsi della serata finale di ‘’ 2021, sale il livello della competizione e l’hype dei fan per quello che accadrà durante il serale. Le classichedelpromettono una serata scoppiettante e piena di colpi di scena. Tra sogni e realtà Giulia mette d’accordo tutti, dal pubblico ai giudici e non è un mistero che la fanbase desidera lei essere la prima finalista del talent di Maria De Filippi. Ma oltre il talento, i fan sperano anche in un duello tra ‘amanti’, e incrociano le dita affinché anche Sangiovanni arrivi alla puntata finale. Se i Fan sognano, Sangiovanni teme invece di risvegliarsi in maniera brusca e che tutto si concluda come un incubo. Sempre prima nella classifica di gradimento, proprio l’ultima esibizione, votata dal pubblico da casa, ha visto il cantante scavalcato da Aka7even. Le ...

